LGS için son hazırlıklar gözden geçirildi - Son Dakika

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek merkezi sınava ilişkin son hazırlıklar, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gözden geçirildi. Toplantıda sınavın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için alınan önlemler değerlendirildi.

Salgın önlemleri kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler LGS kapsamındaki sınava kendi okullarında girecekler. Sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınıp onaylanarak öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Sınavın salgın koşullarında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için alınan önlemlerin değerlendirildiği toplantıda, 81 ilde hazırlıklarda gelinen nokta ayrıntılı olarak ele alındı.

6 Haziran 2021 Pazar günü iki oturum halinde yapılacak sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınava katılacak öğrenciler geçen yılda olduğu gibi sınav başvuru işlemi yapmadan doğrudan sınava katılabilecekler. Sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınıp onaylanarak öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Öğrenciler LGS kapsamındaki sınava kendi okullarında girecekler.

Toplantıya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Personel Genel Müdürü Ömer İnan, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih Leblebici ve 81 il müdürü katıldı.

(Utku Şimşek/İHA)