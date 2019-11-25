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LGS kapsamındaki merkezi sınav için yeni soru kitapçığı yayınlandı
7 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran 2020'de yapılacak merkezi sınava yönelik kasım ayı örnek soru kitapçığı yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:04 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran 2020'de yapılacak merkezi sınava yönelik kasım ayı örnek soru kitapçığı yayınlandı.
Soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.
Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerde örnek sorulara yer verildi.
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