Son Dakika Haberleri: LGS kapsamındaki merkezi sınav için yeni soru kitapçığı yayınlandı
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LGS kapsamındaki merkezi sınav için yeni soru kitapçığı yayınlandı

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran 2020'de yapılacak merkezi sınava yönelik kasım ayı örnek soru kitapçığı yayınlandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınav için yeni soru kitapçığı yayınlandı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran 2020'de yapılacak merkezi sınava yönelik kasım ayı örnek soru kitapçığı yayınlandı.

Soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.

Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerde örnek sorulara yer verildi.

MEB, LGS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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