LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi.

Bakanlık tarafından 1 milyon 600 bin öğrenci için hazırlıkların gerçekleştirildiği sınav, 8. sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımları esas alınarak yapıldı.

Birinci oturumda öğrencilere, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sorularından oluşan 50 soruyu yanıtlamaları için 75 dakika süre verildi. Birinci oturum saat 10.45'te sona erdi.

Sınava verilen 45 dakikalık arada, görevliler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrencilerin, okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyacakları şekilde gerekli tedbirleri aldı. Öğrencilerin, okullardan ayrılmasına izin verilmedi.

İkinci oturum, saat 11.30'da başladı ve öğrencilere matematik ile fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika süre verildi. İkinci oturum, saat 12.50'de tamamlandı. İkinci oturumunun bitmesiyle bu yılki merkezi sınav sona erdi.

Sınav bitiminde tüm öğrencilerin aynı anda bulundukları binadan çıkmasına izin verilmedi. Öğrenciler, binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla, sosyal mesafe korunarak sınav salonu ve binadan ayrıldı.

Öğrenciler bu yıl sınava öğrenim gördükleri okullarda girdi. Geçen yıl sınav yapılan okul sayısı 3 bin 873 iken Bakanlık, bu sene okul sayısını 18 bin 139'a, salon sayısını 59 bin 568'den 111 bin 918'e çıkardı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarda güvenli alanlar oluşturuldu, sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı.

Sınav binalarına gelen öğrencilerin, okulun bahçesine girişleri sırasında en az 1 metrelik (3-4 adım) sosyal mesafenin korunması sağlandı ve yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alındı.

Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtıldı. Sınav binasına girişte el dezenfektanı kullanan öğrenciler, evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra bekletilmeden salonlara alındı.

Sınav salonlarında ögˆrenci ve görevliler tıbbi maske kullandı. Sınav salonlarında yerlerine oturmaları ve diğer öğrencilerle aralarında sosyal mesafe sağlanmasının ardından isteyen öğrenciler, maskesini çıkardı. Sınavda, soru kitapçıklarını dağıtan görevliler eldiven kullandı.

Veliler okul dışında bekledi

Öğrencilerin sağlığı için velilerin, okul bahçesine girmesine izin verilmedi. Veliler, okulların önünde çocuklarını bekledi.

LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları da kısıtlandı.

Daha önce, sınavdan bir saat sonra öğrencilere dağıtılan soru kitapçıkları, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında olası bir kargaşaya olanak verilmemesi için 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak.

Sınav sonuçları, 16 Temmuz'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklanacak.