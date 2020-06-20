LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı - Son Dakika

İstanbul'da, 8. sınıflara yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, ikinci oturumun tamamlanmasıyla sona erdi.

Üsküdar Capitol Ortaokulu'nda da sınavdan çıkan öğrencilerin kimisinin ağladığı kimisinin de sevinçle çıktığı görüldü. Kimliği olmadığı için pasaportla sınava giren öğrencilerden Özbek asıllı Tahir Baymatov, ilk başta kimliği olmadığı için sınava giremediğini daha sonra pasaportunu ailesinin getirmesiyle sınava girdiğini ve iyi geçtiğini kaydetti.

Öğrencilerden Boran Şahin de sınavının başarıyla geçtiğini belirterek, sürenin yettiğini ve genel olarak sınavın kolay olduğunu ancak matematikte biraz zorlandığını, hedefim Fen Lisesi olduğunu dile getirdi.

İki oturumda 90 seçmeli soru

2019-2020 öğretim yılında 8. sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programlarının esas alındığı ve iki oturum halinde uygulanan merkezi sınavda öğrencilere, çoktan seçmeli 90 soru soruldu.

50 soruluk sözel alandan oluşan ve süresi 75 dakika olan birinci oturumun öğrencilere, 8. sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil soruları yöneltildi.

40 soruluk sayısal alandan oluşan ve süresi 80 dakika olan ikinci oturumda ise öğrenciler, matematik ve fen bilimlerinden soruları cevapladı.

LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla 81'de ilde uygulanan ve 09.00 başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 15.00'te sona erecek.