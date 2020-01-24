LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı - Son Dakika
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LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlanan ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlanan ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı.

MEB, LGS kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava yönelik 4'üncü örnek soru kitapçığını "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişime açtı.

Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

MEB, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:16 Kaynak: AA
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