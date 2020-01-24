LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı - Son Dakika

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LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlanan ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:16 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlanan ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı.
MEB, LGS kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava yönelik 4'üncü örnek soru kitapçığını "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişime açtı.
Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.
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