LGS kapsamındaki merkezi sınavda çıkacak soruların müfredat ve kazanımları açıklandı - Son Dakika

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LGS kapsamındaki merkezi sınavda çıkacak soruların müfredat ve kazanımları açıklandı
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 7 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarının, http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinden yayımlandığını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 7 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarının, http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinden yayımlandığını bildirdi.
Bakan Selçuk, Twitter'dan 7 Haziran'da LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin paylaşımda bulundu.
Selçuk, "LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yayımladık." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:36 Kaynak: AA
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