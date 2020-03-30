LGS kapsamındaki merkezi sınavın kayıtları otomatik alınacak - Son Dakika

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LGS kapsamındaki merkezi sınavın kayıtları otomatik alınacak
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 7 Haziran'da uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvurularının otomatik yapılacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 7 Haziran'da uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvurularının otomatik yapılacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, Twitter'dan LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin paylaşımda bulundu.
Selçuk, "7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor." ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:22 Kaynak: AA
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