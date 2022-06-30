LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı - Son Dakika
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LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı

30.06.2022 08:42
LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5 Haziran'da uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5 Haziran'da uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkezi sınav başvurusunun 8'inci sınıf öğrencileri için otomatik yapıldığı sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları ile birlikte "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu" yayımlandı.

Raporda öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin psikometrik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.

193 öğrenci tam puan aldı

Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 puan arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,04) ise 200-299 oldu.

Kız öğrenciler daha başarılı

Raporda, öğrencilerin cinsiyetleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlar da incelendi. Elde edilen bulgular, önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.

Matematik ve fen bilimlerinde başarı arttı

Yüz yüze eğitime kesintisiz devam edildiği eğitim öğretim yılının ardından gerçekleştirilen sınavda matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü.

2022 LGS'de soru iptali yok

Merkezi sınavda öğrencilere iki oturumda toplam 90 soru soruldu. Saat 9.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.

İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

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Son Dakika! Yüz binlerce öğrencinin katıldığı 2022 LGS sınavının sonuçları açıklandı Son Dakika! Yüz binlerce öğrencinin katıldığı 2022 LGS sınavının sonuçları açıklandı LGS sonuçları açıklandı LGS sonuçları açıklandı
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı - Son Dakika

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