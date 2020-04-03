LGS kılavuzu yayımlandı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınava ilişkin başvuru ve uygulama kılavuzunu yayımladı.

LGS çerçevesinde 7 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak merkezi sınav için başvuru ve uygulama kılavuzu bakanlığın 'www.meb.gov.tr' internet adresinde yayımlandı.

MEB tarafından yayımlanan kılavuzda, merkezi sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ile proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili esaslar yer aldı.

Bu çerçevede, LGS kapsamında 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınav başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç tüm 8'inci sınıf öğrencileri için bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek.

Bakanlık tarafından başvurusu gerçekleştirilecek öğrencilerin, sınava girmek için onun dışında bir işlem yapmasına gerek duyulmayacak. Bakanlık tarafından başvurusu yapılan öğrenciler, isteğe bağlı olarak sınava girecek.

Konuya ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, 2020 LGS kapsamında 7 Haziran'da yapacağımız merkezi sınav için başvuru kılavuzuna http://meb.gov.tr internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Sizler için tüm detayları düşünüyoruz. Örnek sorular ve yayınlarla yanınızda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)