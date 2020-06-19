LGS kısıtlaması pazarcıyı üzdü - Son Dakika

LGS kısıtlaması pazarcıyı üzdü

LGS kısıtlaması pazarcıyı üzdü Samsun'da Liselere Giriş Sınavı nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından ötürü pazarlar bir gün erken açılınca pazarcı esnafı vatandaştan beklediği ilgiyi bulamadı.

LGS kısıtlaması pazarcıyı üzdü

SAMSUN - Samsun'da Liselere Giriş Sınavı nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından ötürü pazarlar bir gün erken açılınca pazarcı esnafı vatandaştan beklediği ilgiyi bulamadı.

İlkadım ilçesi Ağabali Caddesi üzerinde her kurulan Modern Pazar'da önceki haftalarda yaşanan yoğunluktan eser yoktu. Her hafta cumartesi kurulan pazar bu hafta cumadan açıldı. Pazarcıya göre bu değişiklik vatandaşın kafasını karıştırdı. Ayrıca mesai saatlerine denk gelmesi nedeniyle de ilgi istedikleri gibi olmadı.

Pazarcılar fiyatların önceki haftaya göre uygun olduğunu söylediler. Sebze fiyatlarında düşüş yaşandığını, meyvelerin ise mevsimin ilkleri olduğunu bundan ötürü fiyatlarının normal olduğunu belirttiler. Vatandaşlar ise geçen haftaya göre bir ucuzluk olduğunu ancak genel olarak fiyatların olması gerekenden pahalı olduğunu belirttiler. Alım güçlerinin düştüğünü söylemeyi de ihmal etmediler.

Pazarcı İbrahim Küçükkaya, "Pazarda fiyatlar gayet normal. Bir tek fasulyede sıkıntı var. O da yeni çıkıyor. Mersin tarafı yandığı için çarşamba yeni başlıyor. Diğerleri normal. Kirazlar dün Amasya'da doludan önce toplandı. Dolu olduğu için bundan sonra belki sıkıntı olabilir. Sebzelerin hepsi düşük. Ama iş var mı derseniz yok. Yasaktan ötürü kimsenin pazar kurulduğundan haberi yok. Müşterilerin yüzde 30'u gelmedi" dedi.

Bazı vatandaşlar ise, "Meyveler çok pahalı. Sebzeler geçen haftaya göre aynı. Sağlık olsun artık" diye konuştu.

Pazarda fiyatlar şöyle:

Maydanoz 1 TL, soğan 1,25, patates 2 TL, mısır 2 TL, domates 3 TL, patlıcan 3 TL, erik 3 TL, havuç 3 TL, salata 3 TL, biber 3 TL, şeftali 5 TL, elma 5 TL, limon 5 TL, kiraz 6,5 TL, muz 7,5 TL ve üzüm 10 TL.

LGS kısıtlaması pazarcıyı üzdü

Samsun, LGS, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 05:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi LGS kısıtlaması pazarcıyı üzdü - Son Dakika Ekonomi

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