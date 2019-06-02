Son Dakika Haberleri: LGS kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
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LGS kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

1 saat önce

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında geçtiğimiz gün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

LGS kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı, System.String[]
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında geçtiğimiz gün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. LGS kapsamında 1 Haziran'da iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlandı. Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının internet adresinden sınavlar kategorisi altında soru kitapçıklarına ve cevap anahtarlarına ulaşabilecek.
(Emin Kuvat/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:55 Kaynak: İHA
LGS, Güncel
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