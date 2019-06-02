LGS kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
1 saat önce
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında geçtiğimiz gün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:55 Kaynak: İHA
Liselere Geçiş Sistemi (LGS
) kapsamında geçtiğimiz gün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. LGS kapsamında 1 Haziran'da iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlandı. Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının internet adresinden sınavlar kategorisi altında soru kitapçıklarına ve cevap anahtarlarına ulaşabilecek.
(Emin Kuvat/İHA)
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