Son Dakika Haberleri: LGS'nin birinci oturumu başladı (1)
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LGS'nin birinci oturumu başladı (1)

1 saat önce

- Sınıfta öğrencilerden detaylar Sınav gözetmenlerinin bilgi vermesi Sınava girişi yapan öğrenciler Velilerden detaylar ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

- Sınıfta öğrencilerden detaylar
Sınav gözetmenlerinin bilgi vermesi
Sınava girişi yapan öğrenciler
Velilerden detaylar ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. (1)
LGS'nin birinci oturumu başladı (1)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:18 Kaynak: AA
LGS, Güncel
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