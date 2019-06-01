LGS'nin birinci oturumu başladı (1)
1 saat önce
- Sınıfta öğrencilerden detaylar Sınav gözetmenlerinin bilgi vermesi Sınava girişi yapan öğrenciler Velilerden detaylar ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:18 Kaynak: AA
- Sınıfta öğrencilerden detaylar
Sınav gözetmenlerinin bilgi vermesi
Sınava girişi yapan öğrenciler
Velilerden detaylar ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS
) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. (1)
Zihinsel engelli ağabeyi tarafından dövülen Beritan'ın dramı yürek burktu
Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu
Ulaştırma Bakanı Turhan: İstanbul gibi büyük bir şehrin belediye başkanlığını riske atamayız
Zonguldak Kimliğini evde unutan öğrenci için veliler seferber oldu