LGS'nin birinci oturumu başladı
34 dakika önce
Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve öğrencilere 75 dakika süre verilecek.
Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve öğrencilere 75 dakika süre verilecek.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:43
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