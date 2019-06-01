Son Dakika Haberleri: LGS'nin birinci oturumu başladı
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LGS'nin birinci oturumu başladı

34 dakika önce

Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve öğrencilere 75 dakika süre verilecek.

LGS'nin birinci oturumu başladı, System.String[]
Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve öğrencilere 75 dakika süre verilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:43 
Ekonomi
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