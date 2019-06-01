LGS'nin birinci oturumu başladı
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- Okuldan görüntüler Öğrencilerin sınava alınması Girişte kalem, silgi, şeker ikram edilmesi Dışarda bekleyen velilerden görüntüler Velilerin dua okumaları Velilerle röportaj İZMİR - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki...
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:08 Kaynak: AA
- Okuldan görüntüler
Öğrencilerin sınava alınması
Girişte kalem, silgi, şeker ikram edilmesi
Dışarda bekleyen velilerden görüntüler
Velilerin dua okumaları
Velilerle röportaj İZMİR - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS
) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.
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