LGS'nin birinci oturumu başladı
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:13 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS
) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. Tekirdağ
'da da Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler sınava girdi.
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