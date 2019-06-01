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LGS'nin birinci oturumu başladı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

LGS'nin birinci oturumu başladı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.
Edirne'de, öğrenciler kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı. Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda sınava girecek İsmail Arslan'ın kimliği yanında olmadığı için ailesi arandı.
Tüm öğrenciler sınav salonlarına alınırken, Arslan okulun önünde ailesinin kimliğini getirmesini bekledi. Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınava gelmeden kontrolünü yaptığını ancak okula gelince kimliğini unuttuğunu anladığını söyledi.
Heyecanlı olduğunu ve sınava az bir süre kaldığını belirten Arslan, ağabeyinin kimliğini getireceğini kaydetti.
Arslan, ailesinin kimliğini getirmesinden sonra sınav salonuna alındı.
Edirne'de, Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Emel-Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu ve Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulunda da öğrenciler sınava girdi.
Aileler de çocuklarına destek olmak için okulun önünde bekledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:17 Kaynak: AA
Edirne, LGS, Güncel
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