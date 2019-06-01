Son Dakika Haberleri: LGS'nin birinci oturumu başladı
Son Dakika Güncel Haber

LGS'nin birinci oturumu başladı

24 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

LGS'nin birinci oturumu başladı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

Yozgat il genelinde 24 sınav merkezinde 246 salonda 4 bin 654 öğrenci sınava girerken, 558 öğretmen görev yaptı. Öğrenciler salonlara sınav giriş belgesi ve kimlik kontrolü yapıldıktan sonra alındı.
Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler de okul dışında çocuklarını bekledi. Bazı veliler Kur'an-ı Kerim okuyup, çocukları için dua etti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:23 Kaynak: AA
Yozgat, LGS, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zihinsel engelli ağabeyi tarafından dövülen Beritan'ın dramı yürek burktu Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu Ulaştırma Bakanı Turhan: İstanbul gibi büyük bir şehrin belediye başkanlığını riske atamayız Zonguldak Kimliğini evde unutan öğrenci için veliler seferber oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 11:47:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: LGS'nin birinci oturumu başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]