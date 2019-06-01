LGS'nin birinci oturumu başladı
58 dakika önce
- Sınava giren öğrencilerin görüntüsü Okul bahçesinde bekleyen aileler SİVAS - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:57 Kaynak: AA
- Sınava giren öğrencilerin görüntüsü
Okul bahçesinde bekleyen aileler SİVAS - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS
) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. Sivas
'ta da öğrenciler LGS heyecanını yaşadı. Aileler okul bahçesinde çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.
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