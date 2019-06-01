Son Dakika Haberleri: LGS'nin birinci oturumu başladı
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LGS'nin birinci oturumu başladı

58 dakika önce

- Sınava giren öğrencilerin görüntüsü Okul bahçesinde bekleyen aileler SİVAS - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

- Sınava giren öğrencilerin görüntüsü
Okul bahçesinde bekleyen aileler SİVAS - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. Sivas'ta da öğrenciler LGS heyecanını yaşadı. Aileler okul bahçesinde çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.
LGS'nin birinci oturumu başladı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:57 Kaynak: AA
Sivas, LGS, Güncel
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