LGS'nin birinci oturumu başladı - Son Dakika

Öğrencilerin okula gelmesi
Velilerin okul önlerinde beklemesi BİTLİS - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. Bitlis'te öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınav öncesi el dezenfektanları yapılarak, maske dağıtıldı. Öğrenciler daha sonra kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı. Aileler, okul önlerinde sınava giren çocuklarını bekledi.