LGS'nin birinci oturumu başladı - Son Dakika

Okul dışı

Öğrencilerin okula girişi

Velilerin okul dışında beklemesi

Kur'an-ı Kerim okuyan veliler

Veli Figen Davarcı ile röportaj

Veli Asım Çapacı ile röportaj NEVŞEHİR - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. Nevşehir'de sınava girecek olan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı. Nevşehir'de 103 okulda 5 bin 890 öğrenci sınava girdi. Veliler çocuklarının sınava gireceği okul önlerine gelerek onları uğurladı, dua etti.