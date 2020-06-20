LGS'nin birinci oturumu başladı - Son Dakika

Öğrencilerin okul bahçesine gelmesi
Öğrencilerin dezenfektan kullanıp yeni maske takmaları
Öğrencilerin içeriye alınması
Velilerin okul bahçesinde beklemesi
Kent merkezinde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uymasıyla Bulvar Caddesi'nde sessizlik yaşanması HAKKARİ - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. Hakkari'de sınava girecek olan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı.