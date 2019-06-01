LGS'nin birinci oturumu başladı (2)

İMKB Alpaslan İmam-Hatip Ortaokulu binasından ve bahçede toplanan öğrencilerden görüntüler
Velilerden görüntüler
Sınava girmeden aileleriyle kucaklaşan öğrenciler
Öğrencilerin okula girişleri Bebek
arabasındaki çocuğun sınava giren ablasına el sallaması
Sınava giren öğrencilerden detay
Okul bahçesinde bekleyen velilerden görüntüler
Veliler ile röportajlar
Yolda refüjde bekleyen aileler
ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS
) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. (2)