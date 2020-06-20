ELAZIĞ

Elazığ Mezre Ortaokulu

Öğrencilerin okula girmesinden detay

Öğrenciler için yapılan uyarılardan detaylar

Öğrencilerin maske almasından detay

Ellerin dezenfekte edilmesinden detay

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'ün konuşması

AĞRI

Alparslan İlköğretim Okulu

Sosyal mesafeye dikkat eden öğrenciler

Dezenfekte işlemleri ve maske dağıtımı sonrası öğrencilerin sınav salonlarına alınması

ERZİNCAN

Erzincan Cumhuriyet Ortaokulu

Ailelerin okul dışında beklemeleri

Öğrencilerin sınav salonuna gelişi

ELAZIĞ (AA - Elazığ'da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

Yapılan sınava Elazığ'da 135 sınav merkezinde 12 bin 391 öğrenci Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) katıldı.

Elazığ Mezre Ortaokulu'na gelen öğrenciler Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak okul binasının girişine kurulan stantta öğrencilere maske verildi, ellerinin dezenfekte edilmesi sağlandı.

Daha sonra öğrenciler okul binasının içine alındı.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, burada yaptığı açıklamada sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Sınava girecek öğrencilere uyması gereken tüm kuralları hatırlattıklarını aktaran Gürtürk, şunları konuştu:

"LGS sınavına Elazığ'da 135 sınav merkezinde 12 bin 391 öğrencimiz ile sınavımızı gerçekleştireceğiz. Sınava girilen okullarda önceden tüm dezenfekten ve hijyen çalışmaları yapıldı. En son dün itibar ile okullarımızda tüm önlemler alındı. Sınava giren tüm öğrencilere girişte maske dağıtıyoruz. Her hangi bir sıkıntı şimdiye kadar yalamadık. İnşallah bundan sonra yaşamayacağız."