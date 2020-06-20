ELAZIĞ
Elazığ Mezre Ortaokulu
Öğrencilerin okula girmesinden detay
Öğrenciler için yapılan uyarılardan detaylar
Öğrencilerin maske almasından detay
Ellerin dezenfekte edilmesinden detay
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'ün konuşması
AĞRI
Alparslan İlköğretim Okulu
Sosyal mesafeye dikkat eden öğrenciler
Dezenfekte işlemleri ve maske dağıtımı sonrası öğrencilerin sınav salonlarına alınması
ERZİNCAN
Erzincan Cumhuriyet Ortaokulu
Ailelerin okul dışında beklemeleri
Öğrencilerin sınav salonuna gelişi
ELAZIĞ (AA - Elazığ'da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.
Yapılan sınava Elazığ'da 135 sınav merkezinde 12 bin 391 öğrenci Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) katıldı.
Elazığ Mezre Ortaokulu'na gelen öğrenciler Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak okul binasının girişine kurulan stantta öğrencilere maske verildi, ellerinin dezenfekte edilmesi sağlandı.
Daha sonra öğrenciler okul binasının içine alındı.
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, burada yaptığı açıklamada sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.
Sınava girecek öğrencilere uyması gereken tüm kuralları hatırlattıklarını aktaran Gürtürk, şunları konuştu:
"LGS sınavına Elazığ'da 135 sınav merkezinde 12 bin 391 öğrencimiz ile sınavımızı gerçekleştireceğiz. Sınava girilen okullarda önceden tüm dezenfekten ve hijyen çalışmaları yapıldı. En son dün itibar ile okullarımızda tüm önlemler alındı. Sınava giren tüm öğrencilere girişte maske dağıtıyoruz. Her hangi bir sıkıntı şimdiye kadar yalamadık. İnşallah bundan sonra yaşamayacağız."