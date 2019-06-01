LGS'nin birinci oturumu sona erdi
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:23 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS
) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu sona erdi.
50 soruluk sözel alandan oluşan ve 75 dakika süre verilen sınavın birinci oturumunda öğrenciler, 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sorularını yanıtladı.
İki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak sınavın ikinci oturumu 11.30'da başlayacak.
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