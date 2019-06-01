Son Dakika Haberleri: LGS'nin birinci oturumu yapılıyor
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LGS'nin birinci oturumu yapılıyor

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu yapılıyor.

LGS'nin birinci oturumu yapılıyor, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu yapılıyor.
Bayburt genelinde 6 sınav merkezinde 52 salonda gerçekleştirilen oturuma 953 öğrenci girdi. 152 öğretmenin görev yaptığı sınavda öğrenciler salonlara, sınav giriş belgesi ve kimlik kontrolü yapıldıktan sonra alındı.
Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler de okul dışında çocuklarını heyecanla bekledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:50 Kaynak: AA
Bayburt, LGS, Güncel
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