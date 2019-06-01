LGS'nin birinci oturumu yapılıyor
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:50 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS
) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu yapılıyor. Bayburt
genelinde 6 sınav merkezinde 52 salonda gerçekleştirilen oturuma 953 öğrenci girdi. 152 öğretmenin görev yaptığı sınavda öğrenciler salonlara, sınav giriş belgesi ve kimlik kontrolü yapıldıktan sonra alındı.
Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler de okul dışında çocuklarını heyecanla bekledi.
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