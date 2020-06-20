LGS'nin birinci oturumunu tamamlayan öğrenciler okul bahçesinde vakit geçiriyor - Son Dakika

LGS'nin birinci oturumunu tamamlayan öğrenciler okul bahçesinde vakit geçiriyor

İstanbul'da, 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumunu tamamlayan öğrenciler, 45 dakikalık arada okulların bahçesinde vakit geçiriyor.

LGS'nin birinci oturumunu tamamlayan öğrenciler okul bahçesinde vakit geçiriyor, System.String[]

İstanbul'da, 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumunu tamamlayan öğrenciler, 45 dakikalık arada okulların bahçesinde vakit geçiriyor.

Avcılar Filibeli Ahmet Hilmi İmam Hatip Ortaokulu ile Üsküdar Capitol Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler, 09.30'da başlayıp 10.45'te biten birinci oturumun ardından 45 dakikalık molaya çıktı.

İstanbul'da havanın güneşli olmasıyla öğrenciler, iki sınav oturumu arasındaki zaman diliminde sosyal mesafe kuralına uyacak şekilde vakit geçiriyor.

Arkadaşlarıyla sohbet eden öğrencilerin, okul bahçesinde maske takma kuralına uydukları görüldü. Bahçede görevli gözetmenler, öğrenciler sık sık sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu.

Dışarı çıkmayı tercih etmeyen öğrenciler ise okulun koridor, boş derslikler, spor salonu, yemekhane gibi bölümlerinde aranın bitmesini bekliyor.

Çocuklarını okul dışında bekleyen velilerin de aranın verilmesiyle birlikte okul kapısı önünde çocuklarını görmek için tellerin arasından baktıkları görüldü.

Bahçeye çıkan öğrenciler, okul kapısının arkasında bekleyen aileleriyle görüşürken, öğrencilerin kimi sınavın iyi geçtiğini kimisi de zorlandığını anlattı.

Öğrenciler aranın ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en az 1 metrelik sosyal mesafe sağlanarak sınav salonlarına alınacak.

Öğrencilere matematik ile fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika sürenin verileceği ikinci oturum, 11.30'da başlayarak 12.50'de tamamlanacak.

İstanbul, Avcılar, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 11:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LGS'nin birinci oturumunu tamamlayan öğrenciler okul bahçesinde vakit geçiriyor - Son Dakika

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