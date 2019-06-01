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LGS'nin ikinci oturumu başladı

2 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ikinci oturumu başladı.

LGS'nin ikinci oturumu başladı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ikinci oturumu başladı.
Sınavın ikinci oturumu, 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika sürecek.
Bu bölümde öğrenciler, matematik ve fen bilimlerinden soruları yanıtlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:37 Kaynak: AA
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