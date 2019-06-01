LGS'nin ikinci oturumu başladı
2 dakika önce
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ikinci oturumu başladı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ikinci oturumu başladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:37 Kaynak: AA
Sınavın ikinci oturumu, 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika sürecek.
Bu bölümde öğrenciler, matematik ve fen bilimlerinden soruları yanıtlayacak.
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