- LGS öncesi öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon eğitimi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak LGS'ye (Liselere Giriş Sınavı) girecek olan öğrencilere yönelik "Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yöntemleri" semineri düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca, hafta sonu sınava girecek olan öğrencilere yönelik Merkez Bilgievi toplantı salonunda "Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yöntemleri" semineri yapıldı. Psikolojik Danışmanlık ve Rehber Öğretmenleri tarafından verilen seminerde, "Kaygı nedir, kaygı ve korku arasındaki fark, kaygının oluşumu, sınav kaygısının belirtileri, sınav kaygısının nedenleri, kaygıyı azaltmak için ne yapılabilir, kaygıyla baş etme yöntemleri nelerdir" konuları slaytlarla öğrencilere anlatıldı. Sınav anında kaygıdan stresten uzak durulması gerektiğini belirten öğretmenler, sınavda olumsuz durumlardaki riski giderebilmek için nefes ve el egzersizlerini uygulama eğitimi verildi.

"Tavsiyeler gayet iyi geldi"

Öğrencilerden Zeynep Temel, hocalarının sınav kaygısını azaltmak için gerçekleştirdikleri egzersizlerin faydalı olduğunu söyledi. Tavsiyelerin işe yarayacağını belirten Temel, "Yaptığımız nefes egzersizleri ve sınav esnasında rahatlayabilmemiz için hocalarımın yaptığı tavsiyeler gayet iyi geldi. Evde de bunları tekrar edeceğim. Sınav esnasında da strese kapıldığımda bu egzersizleri uygulayacağım" dedi.

Öğrencilerden Mehmet Can Kaya ise, nitelikli bir Anadolu lisesine gitmek ve sonrasında güzel bir üniversiteye yerleşmek istediğini belirtti. Sınav hazırlık sürecinde Bilgi Evindeki öğretmenlerin desteğinin motivasyonlarına katkı sağladığını belirten Kaya, "LGS hazırlık sürecinde hocalarımızın desteği ve gerçekleştirilen etkinliklerle yakaladığımız motivasyon ile bize katkı sağladılar. Bu 9 aylık süreçte elimizden geleni yaptık. Ailemizde bize bu süreçte destek oldu. LGS hazırlık süreci benim için de oldukça stresli bir dönem oldu. Ancak bu stresimizi yeneceğiz ve sınava gireceğiz" diye konuştu.