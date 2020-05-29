LGS öncesi önemli tavsiyeler - Son Dakika

LGS öncesi önemli tavsiyeler

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yaklaşırken öğrenciler de çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

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Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yaklaşırken öğrenciler de çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Koronavirüs salgını sebebi ile yüzyüze eğitime ara verilen bu dönemde Mektebim Koleji Rehberlik Bölüm Başkanı Psikolog Tuba Kıncak, sınavına girecek olan adaylara önemli tavsiyelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS sınav tarihinin 20 Haziran olarak değiştirildiğini hatırlatan Tuba Kıncak, bu sene sınava girecek öğrencilerin avantajlı olduğunu belirterek "LGS sınavı soru kapsamı yaşanan salgın sebebi ile bu seneye özel MEB tarafından değiştirildi. Öğrenciler sınavda sadece 2019-2020 Eğitim-Öğretim sezonunun 1'inci döneminden sorumlu olacaklar. Konuların az olmasından dolayı psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissedebilirler ancak bu onların kalan sürelerini rahat geçirmeleri anlamına gelmemeli. Konuların az olması nedeniyle kalan zamanda daha çok tekrar yapmak, fazla zaman ayıramadıkları konulara çalışmak, eksiklerini gidermek daha kolay olacaktır" dedi.

DENEME SORU KİTAPÇIKLARININ ÖNEMİ BÜYÜK

MEB tarafından LGS için örnek soru kitapçıkları yayınladığına dikkat çeken Tuba Kıncak, "LGS'ye hazırlanan öğrenciler için düzenli olarak yayınlanan bu örnek soru kitapçıkları aslında büyük bir kaynak. Bu soru kitapçıklarında kendilerini gerçeğe yakın düzeyde test etme şansını bulabilirler. Öğrencilerin yayınlanan bu soru kitapçıklarını takip etmelerini ve bunlardan faydalanmalarını öneriyoruz. Bu denemeler sayesinde sınavda çıkacak sorulara yatkınlıkları muhakkak artacaktır" dedi.

SINAVLARDA MASKE KULLANIMI

Bu sınavın en önemli konularından birinin de maske kullanımı olacağını bildiren Tuba Kıncak şunları söyledi: "Öğrenciler salgın sebebi ile sınava bu sene maske ile girecekler. LGS sınavındaki 45 dakikalık aradan sonra ikinci oturumda maskelerini değiştirebilecekler. Bu durumu yadırgamamak ve adapte olabilmek adına evde deneme sınavlarını çözerken maske kullanmalarını öneriyoruz. Bazı öğrencilerin kaygı düzeyleri çok yüksek olabiliyor. Maske de buna bir etken olabilir. Kaygı düzeyini doğru yönetmek gerekiyor. Doğru nefes tekniklerini kullanabilmek de bu süreçte önemli. Genelde kaygılandığımız zaman nefesimiz kesilir. Böyle bir durum yaşayan öğrenci takıldığı soruyu bırakıp hemen bir başka soruya geçebilir ya da gözlerini kapatıp içinden 10'a kadar sayabilir. Tüm bunları göz önüne alarak kalan zamanda evlerde yapılacak deneme sınavlarının maske ile gerçekleştirilmesi faydalı olacaktır."

GERÇEK SINAV SAATİNE GÖRE DENEME SINAVI

Tuba Kıncak sınavlara 1 aydan az bir süre kaldığı ve deneme sınavı sayılarının arttırması gerektiğini dile getirerek şunları söyledi: "Öğrenciler kendilerini gerçek sınav saatlerine göre organize ederek deneme sınavlarına girebilirler. Örneğin LGS için 9.30'da deneme sınavına başlayabilirler. Bu saatlere uyarak soru çözmeleri kendilerini tam olarak test edebilmelerine olanak sağlayacaktır. Mantık ve analiz becerilerini arttırabilmek için kitap okumalarını da günde 2-3 saate çıkarmalarını tavsiye ediyoruz. Bu şekilde özellikle Türkçe ve Matematik sınavlarında gelen paragraf sorularını çok daha iyi yorumlayabilmeleri mümkün olacaktır."

AİLELERE TAVSİYELER

Sınav zamanı yaklaştıkça ailelere düşen görevlerin de arttığını bildiren Tuba Kıncak, "Ailelerin bazen rolleri karıştırabildiklerini gözlemliyoruz. Sınava kendilerinin hazırlandığı gibi bir düşünceye girebiliyorlar. Böyle olunca kendileri de sınav stresi yaşayarak çocuklarının üzerine daha çok gitmeye başlayabiliyorlar. LGS sınavı için tek bir şans olduğundan doğal olarak nitelikli ve iyi bir liseyi kazanmalarını istiyorlar. Rekabet penceresinden bakıldığında tüm çocuklar eşit olarak bu sınava girecekler. Aileler bu noktada daha çok destekler bir tutum içinde olmalılar. Geleceklerinin şekillenmesi için karşılarına çıkabilecek birçok kapıdan sadece biri olduğunu fikri çocuklarla paylaşılmalı. LGS'ye girecek öğrencilerin yaşları henüz daha küçük olduğundan hayata dair hedefleri henüz tam kesinleşmemiş olabiliyor. Aileler kalan sürede maddi olmayan ödüllendirmeler yoluna giderek de destek sağlayabilirler. Bir deneme sınavından sonra çocuğun çok sevdiği bir etkinliği beraberce yapabilirler Birlikte yemek hazırlayabilirler. Ailenin de çocukla geçirebileceği kaliteli zamanlara ihtiyacı var. Böylece çocuğun kaygısını da gözlemlemiş olabilir" şeklinde konuştu.


- İstanbul
milli eğitim bakanlığı, Koronavirüs, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 09:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LGS öncesi önemli tavsiyeler - Son Dakika

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