LGS öncesi stres azaltmak için nefes egzersizi önerisi - Son Dakika

LGS öncesi stres azaltmak için nefes egzersizi önerisi

Liselere Geçiş Sistemi(LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi öğrencilere stres azaltmak için nefes egzersizi önerisinde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, "Sınav yerine erken gelip, sakin bir ortamda hafif tempoda 5 dakika yürüyün" dedi.

LGS öncesi stres azaltmak için nefes egzersizi önerisi, System.String[]
Liselere Geçiş Sistemi(LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi öğrencilere stres azaltmak için nefes egzersizi önerisinde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, "Sınav yerine erken gelip, sakin bir ortamda hafif tempoda 5 dakika yürüyün" dedi. Saçaklı, öğrencilerin uygulayabileceği stres azaltan diyafram nefes egzersizi hakkında bilgi verdi.

"10 KERE YAVAŞÇA UYGULAYIN"

Çoğu kişinin nefesi göğüs kafesi ile soluk borusu arasına sıkıştırdığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, "Oysa bu hatalı nefes alıp vermedir. Nefesin yolunu uzatmalısınız. Öncelikle nefesin ilk dolacağı yer karın boşluğudur. Karnınızı burundan alacağınız derin bir nefes vasıtasıyla hava ile şişirin. Soluduğunuz havayı diyafram kasını da devreye sokarak göğse, oradan da soluk borusuna kadar gönderin. Havayı soluk borusunda hissedin onun lezzetini alın, 2 saniye tuttuktan sonra, burun yolları açıksa yine burundan nefesi yavaşça vermeye başlayın. Önce omuzlar aşağıya iniyor, sonra göğüs kafesi içe çekiliyor, en sonunda karnınızı iyice içeri çekerek tüm havayı boşaltın. Sınav yerine erken gelin, sakin bir ortamda hafif tempoda 5 dakika yürüyün. Sonrasında bu nefes egzersizini bir yere oturarak 10 kere yavaşça uygulayın" dedi.

"KASLARINIZIN GEVŞEYEREK KARINCALANDIĞINI HİSSEDİN"

Öğrencilerin sınavda yerlerini aldıktan sonra yapabilecekleri gevşeme tekniği ilgili konuşan Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, "Kollarınızı iki tarafa doğru açın, gözlerinizi kapatın ve zihninizi olabildiğince boşaltın. Başınızdan başlamak üzere, öncelikle alın ve kafatası bölgesindeki kaslarınızı yaklaşık 10 saniye boyunca gerilmesini sağlayın. Daha sonra kaslarınızı tamamen gevşetin. İki durum arasındaki farkı zihninizde düşünün ve kaslarınızın daha çok gevşemesine olanak verin. Aynı yöntemi 30 saniye içinde sırasıyla yüzünüzdeki, boynunuzdaki, göğsünüzdeki, üst bacak ve ayak parmaklarınıza kadar tüm kaslarınızı gerip sonrasında gevşeyerek karıncalandığı hissedin" ifadelerini kullandı.

"OMEGA-3 STRESİ AZALTIR"

Sınav öncesi beslenmesi ile ilgili de önerilerde bulunan Saçaklı, "Öğle yemeklerinde kesinlikle kırmızı et tüketmeyin" uyarısında bulunarak, öğrencilerin tercihlerinin balık ya da tavuk olması gerektiğini söyledi.

Saçaklı şöyle konuştu:

"Balıkta bulunan omega-3 yağ asitleri stresi azaltır. Balıkta bulunan aminoasitlerde stresi azaltma açısından oldukça etkilidir. Salatalarda bol miktarda marul olmalı. Beyaz ekmek, beyaz pirinç, beyaz makarna yerine esmer undan yapılmış tahıl grubunu tercih edin. Glisemiği yüksek karbonhidratlar şekeri anında yükseltir ve artan insülin hormonu ani şeker düşmelerine neden olur. Şeker düşünce stres artar, stres artınca ani agresif ataklar oluşabilir. Uzun ve stresli toplantılar öncesi; kepekli bisküviler, yeşil elma, limon suyu, fındık, ceviz, ayçiçeği çekirdeğinden bazıları yenilirse stres oldukça azalır. Aşırı kafeinli içecekler yerine, bitki çayı tercih edilmelidir. Kurubaklagiller de stresi azaltan önemli besin öğelerinden biridir."

"KLASİK KAHVALTI MENÜSÜ TERCİH EDİLMELİ"

Gerginlik anında bol su içilmesi gerektiğine vurgu yapan Saçaklı, "Kesinlikle ana ve ara öğünler atlanmamalıdır, çünkü açlık süresi arttıkça stres çoğalır. Akşam menüsünde yoğurt ya da peynirli kepekli bol makarna tüketilmeli. Öğle yemeklerinde tatlı yenilmemeli, tatlı yenilecekse saat 16.00-17.00 arası tercih edilmelidir. Sınav sabahı kesinlikle kahvaltı yapılmalı. Kahvaltı kan şekerini düzenler, beyin hücrelerini daha da olumlu etkiler, sakinleştirir, zihinsel performansı artırır. Alışılmış klasik kahvaltı menüsü tercih edilmeli. İlave olarak bir avuç ceviz- fındık tüketilmeli ama kahvaltıda zeytin ve süt içilmemeli. Sınav öncesi saat 22.00'de yatağa girip, zihninizi boşaltarak kaliteli uyku uyamaya çalışın" diye konuştu.


- İstanbul
İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LGS öncesi stres azaltmak için nefes egzersizi önerisi - Son Dakika

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Esra Erol'da tüyler ürperten olay! Eşi "Üç harfliler bizim ayrılmamızı istiyor" deyip çocuklarla kaçtı Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu         
16:36
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et         
16:27
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz         
16:18
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı         
15:58
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler         
15:58
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı         
15:34
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı         
15:25
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında         
15:22
Hazal Kaya'nın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Hazal Kaya'nın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı         
15:17
AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi         
15:14
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası         
15:12
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı         
14:59
Ahmet Nur Çebi'den Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin         
14:57
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek         
14:56
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış         
14:47
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu         
14:28
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı         
14:19
Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı         
14:18
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi         
14:01
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı         
13:59
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı         
13:58
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor         
13:57
AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi         
13:52
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi         
13:39
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu         
13:37
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur         
13:35
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek         
13:34
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi         
13:33
Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda koronavirüs endişesi! Memurun testi pozitif çıktı, mahkeme karantinada Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda koronavirüs endişesi! Memurun testi pozitif çıktı, mahkeme karantinada         
13:31
Twitter'a kullanıcıların merakla beklediği özellik geldi! Artık sesli tweet atılabilecek Twitter'a kullanıcıların merakla beklediği özellik geldi! Artık sesli tweet atılabilecek         
13:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 16:40:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: LGS öncesi stres azaltmak için nefes egzersizi önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]