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LGS şampiyonları Başakşehir'den - Son Dakika

LGS şampiyonları Başakşehir'den

30.06.2021 12:55
LGS şampiyonları Başakşehir'den, System.String[]

İBB Akşemsettin Ortaokulu, bu yıl da LGS'ye damga vurdu.

İBB Akşemsettin Ortaokulu, bu yıl da LGS'ye damga vurdu. Sene başından itibaren düzenli deneme sınavı yaparak çocukların eksiklerini giderdiklerini anlatan Okul Müdürü Suat Çelik, 2 öğrencinin tam puan alarak şampiyonlar arasında yerini aldığını söyledi.

Başakşehir İBB Akşemsettin Ortaokulu, LGS'de son 3 yılda yakaladığı başarıyla dikkat çekiyor. Bu yıl da 2 öğrencisi tam puan alarak Türkiye şampiyonları arasında yer alan okulun müdürü Suat Çelik, öğrencileri düzenli deneme sınavlarıyla sınava hazırladıklarını söyledi.

"Eksikleri bir yıl önceden tespit ediyoruz"

Öğrencileri özenle sınava hazırladıklarını aktaran İBB Akşemsettin Ortaokulu Müdürü Suat Çelik, "LGS hazırlık süreci uzun soluklu bir süreç. Pandemi süreci koşullarının zorluğuna rağmen öğrencilerimizi hazırlamaya çalıştık. Bu hazırlık süreci bir önceki yıl yapmaya başladığımız hazırlık sınavlarıyla başlıyor, öğrencilerimizin eksik öğrenmelerini tespit edip, destekleme ve yetiştirme kurslarımızla öğrenme kayıplarını telafi ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğretmenler her saat çevrimiçi

Şampiyon olan öğrencilerin öğretmenlerinin de hazırlık sürecinde büyük bir gayret gösterdiklerini dile getiren Çelik, "Öğretmenlerimiz, öğrencilerin çözemedikleri sorular olduğunda gecenin saat kaçı olursa olsun çevrimiçi platformlar aracılığıyla anlık dönüş yaptılar. Özellikle çevrimiçi platformları öğretmenlerimiz çok aktif kullandılar. Öğrencilerimizin takıldıkları noktalarda, eksik öğrenmelerinde veya çözemedikleri sorularda çok rahatlıkla öğretmenlerimize sordular ve öğretmenlerimiz bu süreçte çok büyük katkı sağladılar." dedi.

"Bir tekniğimiz var"

Özellikle sınav hazırlığı konusunda bir sistemleri olduğuna dikkat çeken Çelik, "Bu sistem sene başında başlıyor ve sınav sürecine kadar devam ediyor. Burada özellikle rehberlik servisimiz çok aktif ve dinamik. Öğrencilerimizin motivasyonları düştüğü anda devreye girerek, motivasyonları düzelttiler. Bu pandemi sürecinde öğrencilerimizin yanında oldular, destek oldular. Bu sistem sayesinde okulumuz son 3 yıldır Türkiye şampiyonu çıkarıyor." şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Suat Çelik, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu;

"Dinlenerek, kendilerine zaman ayırarak, stresten uzak durmaları önemli. Motivasyonun canlı tutulması önemli. Planlı düzenli çalışma yapıldığı zaman biz öğrencilerimizin çok iyi sonuçlar aldığını görüyoruz."

"Düzenli ve kararlı çalıştım"

LGS sürecindeki stresini ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle attığını aktaran Ayetnur Uras, "Bir yıllık süre içerisinde düzenli ve kararlı olarak LGS'ye hazırlandım. İçerisinde bulunduğumuz pandemi koşullarında kendime de vakit ayırmayı ihmal etmedim. Günde ortalama 4-5 saat çalışıyordum. Ailem ve öğretmenlerim moralim bozuk olduğunda beni motive ettiler" dedi.

"Soruları çözebildiğim an stresim azaldı"

Kısıtlamaların olduğu dönemler içerisinde takıldığı sorularda öğretmenlerinden çevrimiçi destek aldığını söyleyen Uras, "Eksik kaldığım konularda öğretmenlerimle görüntülü konuşmalar gerçekleştirdim. Çevrimiçi platformlar üzerinden öğretmenlerimin desteğiyle birçok konuda eksiğimi kapattım. Sınav anında heyecanlıydım, soruları çözebildiğimi gördüğümde stresim azaldı. Yabancı dillerle birlikte kendimi ilerletmeyi hedefliyorum. Bana bu süreçte destek olan aileme ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Asla moralimi bozmadım"

Sınava planlı ve disiplinli bir şekilde hazırlandığını söyleyen Kerem Poyraz da, "Asla moralimi bozmadım ve hedeflerimden vazgeçmedim. Sene içerisinde inişlerim ve çıkışlarım oldu ama yanlışlarıma bakarak bunları düzelttim. Gün içerisinde erkenden kalkarak önce soru çözüyordum. Gün içerisinde bir veya iki deneme çözüyordum. Sonuçlarına bakarak yanlışlarımı gözden geçiyordum. Sonrasında akşam kitap okuyarak yatıyordum." dedi.

Takıldığı yerde görüntülü eğitim aldı

Takıldığı konularda öğretmenlerine çevrimiçi platformlardan ulaştığını belirten Poyraz, "Öğretmenlerimle görüntülü konuşarak veya mesaj atarak sorularımın cevaplarını aldım. Ağabeyim de çok yardım etti. Annem ve babam da beni motive ettiler. Son haftalarda stres olmuştum. Sınav anında tüm endişelerimi kafamdan attım. İleride yazılım mühendisi olmak istiyorum. Sınava girecek arkadaşlar şimdiden çalışmaya başlasınlar günlük soru çözümlerini aksatmasınlar soru çözüm işini fazla abartmasınlar yorulmasınlar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel LGS şampiyonları Başakşehir'den - Son Dakika


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