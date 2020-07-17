LGS sınavı birincisi Gökkaya, başarıyı "bol bol soru çözerek" yakaladı - Son Dakika

LGS sınavı birincisi Gökkaya, başarıyı "bol bol soru çözerek" yakaladı

Milli Eğitim Bakanlığınca 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Afyonkarahisar Kocatepe Ortaokulu öğrencisi Furkan Gökkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bol bol soru çözerek başarıyı elde ettiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Afyonkarahisar Kocatepe Ortaokulu öğrencisi Furkan Gökkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bol bol soru çözerek başarıyı elde ettiğini belirtti.

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Ailesiyle Okul Müdürü Tahsin Savaş'ı ziyaret eden Gökkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınav sürecinde kendisine okulunun ve ailesinin destek olduğunu söyledi.

Hedefine her gün belirli bir program çerçevesinde sorular çözerek hazırlandığını dile getiren Gökkaya, şunları kaydetti:

"Sürekli çalıştım ve yaz tatillerinde kitap okudum. Sınava son bir ay kala da sadece deneme çözdüm. Yine koronavirüs sürecinde genellikle evdeydim. Soru ve deneme sayılarımı artırdım. Normal günde 2 deneme çözeceksem 3-4 deneme çözdüm. Faydası çok oldu bana. Şu anda bu puanımla da Konya Meram Fen Lisesini tercih edeceğim. İlerleyen süreçte de doktor veya hakim olmak istiyorum."

Gökkaya, LGS sınavına hazırlanacaklara da yaz döneminde kitap okumalarını ve bol bol soru çözmelerini tavsiye etti.

Anne Asiye Gökkaya ise oğlunun LGS'deki başarısı nedeniyle çok mutlu olduklarını belirterek, "Furkan gerçekten çok çalıştı ve hak etti. İnşallah ilerleyen yıllarda da hedefine ulaşır. Emeği olan öğretmenlerine ve okul idaresine teşekkür ediyoruz." dedi.

Baba Mehmet Ali Gökkaya da gurur duyduğu oğlunun, hedeflerine ulaşması için her zaman yanında olacaklarını vurguladı.

"Bu sürece destek olan öğretmenlerini tebrik ediyorum"

Okul Müdürü Savaş ise öğrencileri Furkan Gökkaya'nın sınavdaki başarısıyla gururlandıklarını anlattı. Tahsin Savaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Furkan ve ailesiyle birlikte bu sürece destek olan öğretmenlerini tebrik ediyorum. Yine başarıya giden bu yolda bizleri sürekli destekleyen İl Milli Eğitim Müdürümüz Metin Yalçın'a teşekkür ediyoruz. 2019-2020 eğitim öğretim yılı başında hazırlanan eylem planı doğrultusunda LGS'ye hazırlıklarımızı yaptık. Dün itibarıyla da bunun meyvelerini aldık. Yüzde 2'lik dilimde 31, yüzde 10'luk dilimde de 85 öğrencimiz yer aldı. Dolayısıyla sınava giren, emek veren ve çaba harcayan bütün öğrencilerimizi kutluyorum."

Konuşmaların ardından Savaş, Furkan Gökkaya'ya başarısından dolayı plaket ve çeyrek altın hediye etti.

Gökkaya, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 18:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LGS sınavı birincisi Gökkaya, başarıyı 'bol bol soru çözerek' yakaladı - Son Dakika
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