LGS sınavı öncesi öğrenciler Balıklıgöl'de namaz kılıp dua etti - Son Dakika

LGS sınavı öncesi öğrenciler Balıklıgöl'de namaz kılıp dua etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 8. Sınıf öğrencileri hafta sonu gerçekleştirilecek olan Liseye Geçiş Sınavı öncesi Balıkgöl'deki camilerde namaz kılıp dua etti.

Şanlıurfa'da 8. sınıf öğrencileri hafta sonu gerçekleştirilecek olan Liseye Geçiş Sınavı telaşı sardı. Bir yıl boyunca ders çalışarak sınava hazırlanan öğrenciler, sınav öncesi Balıklıgöl'e giderek namaz kılıp dua etti. Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağaranın önünde ve içerisinde dua eden öğrenciler, camide namaz kıldıktan sonra balıklara yem attı. 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı korona virüs tedbirleri kapsamında saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Uzun zaman ders çalışarak emek harcadıklarını söyleyen öğrenciler, Hazreti İbrahim'in makamına gelerek hayırlısını dilemek için dua ettiklerini söyledi.