LGS sınavı sona erdi! Sonuçlar 30 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden açıklanacak - Son Dakika
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LGS sınavı sona erdi! Sonuçlar 30 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden açıklanacak

05.06.2022 13:16

1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da sona erdi. Yüz binlerce öğrencinin gözü artık 30 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden açıklanacak sınav sonuçlarına çevrildi. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Öğrencilerin kendi okulunda girdiği sınav 09.30'da başladı. Öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

LGS kapsamındaki iki oturumlu merkezi sınav sona erdi! Sonuçlar 30 Haziran'da açıklanacak

İKİNCİ OTURUM 80 DAKİKA SÜRDÜ

İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.

LGS kapsamındaki iki oturumlu merkezi sınav sona erdi! Sonuçlar 30 Haziran'da açıklanacak

45 DAKİKALIK MOLA VERİLDİ

İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi.

LGS kapsamındaki iki oturumlu merkezi sınav sona erdi! Sonuçlar 30 Haziran'da açıklanacak

DOĞRU VE YANLIŞ CEVAP SAYILARI BELİRLENECEK

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

LGS kapsamındaki iki oturumlu merkezi sınav sona erdi! Sonuçlar 30 Haziran'da açıklanacak

SONUÇLAR 30 HAZİRAN'DA

Sınav sonuçları, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS kapsamındaki iki oturumlu merkezi sınav sona erdi! Sonuçlar 30 Haziran'da açıklanacak

BAKAN ÖZER, SINAV KOORDİNASYON MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav süreçlerinin canlı takip edildiği, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Sınav Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

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Son Dakika Güncel LGS sınavı sona erdi! Sonuçlar 30 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden açıklanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: LGS sınavı sona erdi! Sonuçlar 30 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden açıklanacak - Son Dakika
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