LGS sınavı sonrası hava almaya gittiği ormanda mahsur kaldı - Son Dakika
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LGS sınavı sonrası hava almaya gittiği ormanda mahsur kaldı

06.06.2022 00:27

LGS sınavı sonrası hava almaya gittiği ormanda mahsur kaldı Mahsur kaldığı su bendinden 2 saat sonra kurtarıldı Kendisini kurtaran AFAD ekiplerine sarılarak teşekkür etti Bursa'da Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonrası ormanlık alana yürümeye giden 14 yaşındaki genç, mahsur kaldığı yerden 2...

LGS sınavı sonrası hava almaya gittiği ormanda mahsur kaldı

Mahsur kaldığı su bendinden 2 saat sonra kurtarıldı

Kendisini kurtaran AFAD ekiplerine sarılarak teşekkür etti

BURSA - Bursa'da Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonrası ormanlık alana yürümeye giden 14 yaşındaki genç, mahsur kaldığı yerden 2 saat süren çalışmanın ardından AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak ailesine teslim edildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde bulunan ormanlık alan meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonrasında hava almak için ormanlık alana hava almaya giden Burak Pıtırkan (14), havanın aniden kararmasıyla birlikte su bendinin bulunduğu alanda mahsur kaldı. Pıtırkan, telefonla ailesine mahsur kaldığını söyledi. Ailesi durumu AFAD ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, Pıtırkan'ı mahsur kaldığı su bendinde 2 saat süren çalışmanın ardından kurtardı. Pıtırkan, kendisini kurtaran AFAD ekiplerine sarılarak teşekkür etti. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan genç ailesine teslim edildi.

LGS sınavı sonrası hava almaya gittiği ormanda mahsur kaldı
LGS sınavı sonrası hava almaya gittiği ormanda mahsur kaldı
LGS sınavı sonrası hava almaya gittiği ormanda mahsur kaldı
LGS sınavı sonrası hava almaya gittiği ormanda mahsur kaldı
LGS sınavı sonrası hava almaya gittiği ormanda mahsur kaldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa LGS sınavı sonrası hava almaya gittiği ormanda mahsur kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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