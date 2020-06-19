LGS sınavı yarın yapılacak - Son Dakika

Liselere geçiş sınavı yarın yapılacak. Ortaokul son sınıf öğrencilerinin katılacağı sınav sebebiyle cumartesi sabah 9'dan 15.00'e kadar tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlama uygulanacak.

Bir milyon 600 ortaokul öğrencisinin katılacağı Liselere Geçiş Sistemi sınavı yarın 81 ilde yapılacak. Bu yıl öğrenciler, sınava öğrenim gördükleri okullarda girecek. Sınavda birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınacak. Korona virüs önlemleri altında yapılacak sınav öncesinde bütün okullar dezenfekte edildi. Sınavda, birinci oturum saat 09.30'da başlayıp 10.45'te, ikinci oturum saat 11.30'da başlayıp 12.50'de tamamlanacak.

Sınav sonuçları, 16 Temmuz'da ilan edilecek.

LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak amacıyla 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Öğrencilerin, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunması gerekiyor.

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ile en az 2 koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.

Öğrenciler, sınav salonlarına tıbbi maskeyle girecek. Yerlerine oturduklarında diğer öğrenciler ile aralarında sosyal mesafe sağlandıktan sonra isteyen öğrenci maskesini çıkararak sınava devam edebilecek.

Öğrenciler, okul koridorları ve okul bahçesinde maskelerini çıkaramayacak.

Öğrencilerin sağlığı için veliler, okul bahçesine girmeyecek.

(İHA)