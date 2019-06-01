LGS sınavına giderken kaza geçirdiler
1 saat önce
Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.
Aksaray
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:21 Kaynak: AA
'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı. Cavit Öztürk
(33) idaresindeki 34 İY 3481 plakalı otomobil, Eskil
ilçesine bağlı Eşmekaya
köyü yakınlarında, Servet Dağlı'nın (52) kullandığı 68 BH 433 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile 34 plakalı otomobildeki Nisa Öztürk (14) ve Feyza Çaymaz (19) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Dağlı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Yaralılardan Nisa Öztürk'ün, Liselere Geçiş Sistemi (LGS
) kapsamındaki merkezi sınava katılmak üzere ailesiyle Eşmekaya'dan Eskil'e gittiği öğrenildi.
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