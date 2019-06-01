Son Dakika Haberleri: LGS sınavına giderken kaza geçirdiler
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LGS sınavına giderken kaza geçirdiler

1 saat önce

Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

LGS sınavına giderken kaza geçirdiler, System.String[]
Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.
Cavit Öztürk (33) idaresindeki 34 İY 3481 plakalı otomobil, Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya köyü yakınlarında, Servet Dağlı'nın (52) kullandığı 68 BH 433 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile 34 plakalı otomobildeki Nisa Öztürk (14) ve Feyza Çaymaz (19) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Dağlı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Yaralılardan Nisa Öztürk'ün, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılmak üzere ailesiyle Eşmekaya'dan Eskil'e gittiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:21 Kaynak: AA
Aksaray, LGS, Güncel
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