Lgs Sınavına Girecek Öğrencilere Ulaşım Desteği - Son Dakika

BAŞKAN DEMİRTAŞ'DAN LGS SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediye ait hizmet araçlarını 6 Haziran Cumartesi günü Liselere Geçiş Sınavına (LGS) katılacak olan öğrencilere ulaşım desteği sağlayacak.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında yapılacak olan merkezi sınava girecek öğrencilere ve velilerine İlkadım Belediyesi, Gazi Hizmet Binası ve Atasam Hastanesi olarak belirlenen toplanma noktalarında sabah saat: 08. 00'den itibaren 19 Mayıs Üniversitesi yönünde ücretsiz ulaşım desteği verecek. Belirlenen noktalarda ulaşım desteği alacak olan öğrenciler sınav giriş belgesini göstererek refakatçisi ile birlikte ücretsiz olarak faydalanacak.

"Öğrencilerimize başarılar diliyorum"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, hafta sonu sınava girecek olan 8. sınıf öğrencilerine başarılar diledi. Sınava girecek olan öğrencilerin başarılı olacağına inandığını belirten Başkan Demirtaş, "Ortaokulu bitirerek girecekleri bu sınavla öğrencilerimiz hedefledikleri liselere girmeye inşallah hak kazanırlar. Bugüne kadar göstermiş oldukları başarılı çalışmalarının meyvesini bu sınavla alacaklar. Temennim hayatları boyunca hep başarılı olmalarından yana" dedi.