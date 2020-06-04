LGS sınavına girecek öğrencilere yol göstermek için kısa film - Son Dakika

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere yol göstermek amacıyla kısa film hazırladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün teknik imkanlarıyla çekilen filmde görev alan öğretmen ve öğrenciler, 20 Haziran'da yapılacak sınav sırasında uyulması gereken Kovid-19 kuralları hakkında uygulamalı bilgiler veriyor.

Çekimleri 3 gün süren 7,5 dakikalık filmde, 20 öğretmen ve öğrenci görev aldı.

Filmde öğrenci ve velilere seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de salgına karşı alınan önlemler sebebiyle okullarda eğitim-öğretime eylül ayına kadar ara vermek zorunda kaldıklarını ancak bu süreçte her türlü teknolojiyi kullanarak uzaktan eğitim yoluyla öğrencilere ulaştıklarını ifade etti.

EBA platformu ile sınıflarda olamasalar da gençleri geleceğe hazırlamaya devam ettiklerini belirten Ekinci, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki bu süreçlerden ülke olarak başarıyla geçecek ve eskisi gibi olmayacak dünyada çok daha başarılı, müreffeh bir geleceği kuracağız. Biliyorsunuz 20 Haziran'da ortaöğretime geçiş sınavlarımızı uygulayacağız. Bu sene 8. sınıftaki tüm öğrencilerimizi zorluk yaşamamaları için otomatik olarak sınava katılacak şekilde sisteme kaydettik. Bizler tüm öğrencilerimiz sınava girecekmiş gibi düşünerek, her türlü önlemi alarak okullarımızı hazır hale getirdik. Ancak özellikle belirtmek istiyorum ki bu sınav zorunlu bir sınav değildir. Velilerimizin ve öğrencilerimizin isteğine bağlı bir sınavdır. Bu sınava öğrencilerimiz girmek zorunda değiller. Özellikle sınavla öğrenci alan okulları hedefleyen öğrencilerimiz için düzenlenen bir sınavdır. Bu hedefi olan öğrencilerimizin girmesi gereken bir sınavdır."

Ekinci, sınava girmeyen ya da katıldıktan sonra hedeflediği okulu tutturamayan tüm öğrenciler için gerekli hazırlıkları yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kısa film, Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.