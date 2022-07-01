LGS sınavında tam puan alan Abdullah matematik profesörü olmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

LGS sınavında tam puan alan Abdullah matematik profesörü olmak istiyor

01.07.2022 12:36
LGS sınavında tam puan alan Abdullah matematik profesörü olmak istiyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan 12 imam hatip öğrencisinden biri olan Abdullah Tarık Gümüş, gelecekteki hedefini matematik profesörlüğü olarak belirledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan 12 imam hatip öğrencisinden biri olan Abdullah Tarık Gümüş, gelecekteki hedefini matematik profesörlüğü olarak belirledi.

Ataşehir Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Ortaokul Bölümü'nde okuyan Gümüş, sınavdaki başarısıyla adını Türkiye birincileri arasına yazdırırken sevincini öğretmenleri ve ailesiyle paylaştı.

Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınav sürecinin zor geçtiğini söyledi. Sınava hazırlıktan dolayı eve geç saatlerde gittiğini, günde ortalama 10 saat ders çalıştığını anlatan Gümüş, "Kendime de az vakit ayırıyordum. Ancak sınava hazırlanma sürecimi aksatmıyordum. Çok yorucu bir süreç oldu." dedi.

Gümüş, sınavdan önceki denemelerde 1 kere tam puan yaptığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bazen denemelerde ikişer, üçer yanlışım oluyordu. Sınav sonucunu duyduğumda çok mutlu oldum. Beni tanıyanlar arayarak tebrik ettiler. Açıkçası ben de sınav sonucuna şaşırdım ama tam puan yapmayı çok istiyordum. Yapacağıma da inanıyordum. Sınavdan çıkınca moralim biraz düşüktü. Çünkü Türkçe zordu. Birkaç yanlışım olabileceğini düşündüm. Sınav sonuçları açıklandığında tam puan yaptım, çok mutlu oldum. Sınava hazırlanırken öğretmenlerim ve ailem hep yanımdaydı. Hatta öğretmenlerim ailemden daha çok bile ilgilenmiş olabilir. Çünkü onlarla daha çok vakit geçirdim. Öğretmenlerimle sınava hazırlandım."

Tercih dönemini sabırsızlıkla beklediğini aktaran Gümüş, lise tercihinde gönlünde ilk sıranın Kartal İmam Hatip Lisesi olduğunu anlattı.

Gümüş, en sevdiği dersin matematik olduğunu dile getirerek, "Gelecekte hedefim matematik profesörü olmak." diye konuştu.

İmam hatip okullarının çok kaliteli olduğunu ifade eden Gümüş, "İmam hatip okulları öğretmen kalitesi, imkanları çok iyi. Burada dini eğitimimizi de alıyoruz. Öğrencilerin imama hatip okullarında okumasını tavsiye ediyorum. Burada çok kalitesi eğitim var." ifadelerini kullandı.

"İmam hatiplilerden böyle başarıların çıkması çok güzel"

Anne Sema Gümüş ise oğlunun sınav sonucunu öğrenince çok mutlu olduklarını ve onunla gururlandıklarını söyledi.

Oğlunun sınava hazırlanırken çok disiplinli dönem geçirdiğini aktaran Sema Gümüş, "Sürekli onu destekledik. Çünkü sabah erkenden evden çıkıyordu, akşam geç saatlere kadar okulda oluyordu. Süreç kolay olmadı. Abdullah zaten derslerini kolay anlayan bir çocuktu. Bizi fazla yormadı. Güzel bir sonuç oldu, çok mutluyuz. İmam hatiplilerden böyle başarıların çıkması çok güzel." değerlendirmesini yaptı.

Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Başyardımcısı Hidayet Özelçi de öğrencisinin sınavdan sonra tüm soruları doğru yanıtladığını kendilerine söylediğini belirtti.

Öğrencisinden böyle bir sonuç beklediklerini kaydeden Özelçi, sözlerini, "Çünkü ahlaki, davranış ve ders bakımından çok başarılı bir öğrencimizdi. Abdullah'ın LGS'de başarılı olmasına çok mutlu olduk. Abdullah'ın Türkiye birincisi olması imam hatip acısından da çok güzel bir sonuç oldu. İmam hatipli çocukları bu başarıyı elde etmesi çok güzel." diye tamamladı.

YORUMLAR
500
Ataşehir Belediyesi'nin Sınava Hazırladığı 30 Öğrenci, İstanbul Genelinde İlk Yüzde 5'lik Dilimde Ataşehir Belediyesi'nin Sınava Hazırladığı 30 Öğrenci, İstanbul Genelinde İlk Yüzde 5'lik Dilimde LGS'DE TAM PUAN ALAN MUHAMMED, OTOMOTİV MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYOR LGS'DE TAM PUAN ALAN MUHAMMED, OTOMOTİV MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYOR Şanlıurfa Uğur Okulları öğrencisi Türkiye birincisi oldu Şanlıurfa Uğur Okulları öğrencisi Türkiye birincisi oldu
Kaynak: AA

Gümüş, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS sınavında tam puan alan Abdullah matematik profesörü olmak istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:43 Liverpool, yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
18:38 Ankara'daki selde hayatını kaybeden Busenur, elbisesini değiştirmek için eve gelmiş
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira oldu
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
16:28 Sel sonrası yaptığı açıklama tepki çeken Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
16:17 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 18:55:05. #1.11#
SON DAKİKA: LGS sınavında tam puan alan Abdullah matematik profesörü olmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement