Doğan, Pekşen'i tebrik ederek, "Öğrencilerimizle, gençlerimizle gurur duyuyoruz. Ahmet Furkan kardeşimiz çok çalışmış, çok emek vermiş. Çarşamba'mızın gururu oldu. İnşallah ileride daha büyük başarılarını duyarız. Gençlerimizin yanlarında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Ahmet Furkan, Halit Doğan, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › LGS sınavında tam puan alan öğrenciden Belediye Başkanı Doğan'a ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.