LGS sınavında tam puan alan öğrenciden Belediye Başkanı Doğan'a ziyaret - Son Dakika
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LGS sınavında tam puan alan öğrenciden Belediye Başkanı Doğan'a ziyaret

30.06.2022 17:55
LGS sınavında tam puan alan öğrenciden Belediye Başkanı Doğan'a ziyaret

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan öğrencilerden Ahmet Furkan Pekşen, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret etti.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan öğrencilerden Ahmet Furkan Pekşen, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret etti.

Çarşamba Değirmenbaşı Ortaokulu öğrencisi Ahmet Furkan Pekşen, Doğan'ı ziyaret etti.

Doğan, Pekşen'i tebrik ederek, "Öğrencilerimizle, gençlerimizle gurur duyuyoruz. Ahmet Furkan kardeşimiz çok çalışmış, çok emek vermiş. Çarşamba'mızın gururu oldu. İnşallah ileride daha büyük başarılarını duyarız. Gençlerimizin yanlarında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ahmet Furkan, Halit Doğan, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS sınavında tam puan alan öğrenciden Belediye Başkanı Doğan'a ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: LGS sınavında tam puan alan öğrenciden Belediye Başkanı Doğan'a ziyaret - Son Dakika
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