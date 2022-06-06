LGS sınavından çıkıp balık tutmak için baraja giren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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LGS sınavından çıkıp balık tutmak için baraja giren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

06.06.2022 09:22

Girdiği LGS sınavının ardından balık tutmak için baraja giren 14 yaşındaki çocuk, ayağının kayması sonucu suya düştü. Dalgıçların yaptığı arama çalışmalarının ardından çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Patnos ilçesinde bulunan Yukarı Göçmez köyünde yaşayan 14 yaşındaki M.Ö, LGS sınavı sonrası balık tutmak için Patnos Barajına gitti. Burada ayağı kayan çocuk suya düştü.

BİR VATANDAŞ KOŞTU AMA YETİŞEMEDİ

O sırada çevreden geçen ve çocuğu uzaktan gören bir vatandaş çocuğu kurtarmak için koştuğu ve yetişemeyince 112 Acil Çağrı Merkezini aradığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bölgede arama çalışması yapan AFAD ekiplerinin ardından Van İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri su altından yaptıkları aramanın ardından M.Ö.'nün cansız bedenine ulaştı. Çocuğun cenazesi Patnos Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsinin ardından Ağrı Adli Tıp'a sevk edildi.

LGS sınavından sonra balık tutmak için baraja giren çocuk hayatını kaybetti
LGS sınavından sonra balık tutmak için baraja giren çocuk hayatını kaybetti
LGS sınavından sonra balık tutmak için baraja giren çocuk hayatını kaybetti
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Patnos, AFAD, LGS, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa LGS sınavından çıkıp balık tutmak için baraja giren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: LGS sınavından çıkıp balık tutmak için baraja giren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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