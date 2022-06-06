LGS sınavından sonra baraja giren çocuk boğuldu

Patnos ilçesinde bulunan Yukarı Göçmez köyünde yaşayan 14 yaşındaki M.Ö, LGS sınavı sonrası balık tutmak için Patnos Barajına gitti. Burada ayağı kayan çocuk suya düştü.

BİR VATANDAŞ KOŞTU AMA YETİŞEMEDİ

O sırada çevreden geçen ve çocuğu uzaktan gören bir vatandaş çocuğu kurtarmak için koştuğu ve yetişemeyince 112 Acil Çağrı Merkezini aradığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bölgede arama çalışması yapan AFAD ekiplerinin ardından Van İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri su altından yaptıkları aramanın ardından M.Ö.'nün cansız bedenine ulaştı. Çocuğun cenazesi Patnos Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsinin ardından Ağrı Adli Tıp'a sevk edildi.