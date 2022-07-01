LGS sınavından tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika
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LGS sınavından tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

01.07.2022 15:48

LGS'de tam puan alan Zeynep Ece Başar'ın, ailesiyle Vali H. Mete Buhara'yı ziyaret etmesi Zeynep Ece Başar'ın açıklaması KIRŞEHİR - Kırşehir'de sınavdan tam puan alan Cacabey Ortaokulu öğrencisi Zeynep Ece Başar, öğretmenleri ve ailesi ile Kırşehir Valisi H. Mete Buhara'yı ziyaret etti.

LGS'de tam puan alan Zeynep Ece Başar'ın, ailesiyle Vali H. Mete Buhara'yı ziyaret etmesi

Zeynep Ece Başar'ın açıklaması KIRŞEHİR - Kırşehir'de sınavdan tam puan alan Cacabey Ortaokulu öğrencisi Zeynep Ece Başar, öğretmenleri ve ailesi ile Kırşehir Valisi H. Mete Buhara'yı ziyaret etti.

Buhara, başarılı öğrenciyi ödüllendirerek ailesi ve öğretmenlerini tebrik etti.

Zeynep Ece Başar, ziyaretin ardından gazetecilere, 500 tam puan aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bu süreçte, öğretmenleri, okul idarecileri ve ailesinden destek gördüğünü ifade eden Zeynep Ece, "Başarımda kitap okumam çok etkili oldu. Öğretmenlerimin üzerimde emekleri var, yılmadan çalıştım. Eve gitmeden okulda neler yapabileceğimi kafamda planlıyordum. Evde de bu plan üzerinde ders çalışıyordum. Sınavda özel bir program uygulamadım. Deneme sınavlarını nasıl çözüyorsam sınavda da öyle çözdüm." dedi.

YORUMLAR
500
LGS birincilerinden Zeynep: Çok kitap okumam, başarıma katkı sağladı LGS birincilerinden Zeynep: Çok kitap okumam, başarıma katkı sağladı
Kaynak: AA

Mete Buhara, Kırşehir, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS sınavından tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: LGS sınavından tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika
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