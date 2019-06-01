LGS sona erdi
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Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:07 Kaynak: AA
- Okul dışında bekleyen velilerden görüntüler
Öğrencilerin sınavdan çıkış görüntüleri
Öğrencilerden Umut Güler ile röportaj
Öğrencilerden Can Kırlı
ile röportaj
Öğrencilerden İlayda Kınacı ile röportaj
Öğrencilerden Eylül
Eyer ile röportaj
Öğrencilerden Beyza Nur
Özbay ile röprtaj
Beyza Nur Özbay'ın annesi Fili Özbay ile röportaj
Öğrencilerden Kerem Ay
ile röportaj
Öğrencilerden Kıvanç Özdemir ile röportaj
Öğrencilerden Bora
Sönmez ile röportaj
Bora Sönmez'in babası Enver Sönmez
ile röportaj
Bora Sönmez'in annesi Şöhret Sönmez ile röportaj
Öğrencilerden Enes Tolga Şahbaz ile röportaj ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. Sınava katılan öğrenci ve veliler AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
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