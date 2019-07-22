Son Dakika Haberleri: LGS sonuçları açıklandı
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LGS sonuçları açıklandı

1 saat önce

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları açıklandı.

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Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre öğrencilerin yüzde 91'i ilk üç tercihinden birine yerleşti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı Sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranı yüzde 74'den yüzde 98'lere çıkarken merkezi sınavla öğrenci alan Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu Liseleri yüzde 100 doldu. Öğrencileri yüzde 91'i ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.
(İHA)
milli eğitim bakanlığı, MEB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:30 Kaynak: İHA
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