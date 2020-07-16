LGS sonuçları açıklandı - Son Dakika

LGS sonuçları açıklandı

LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçları açıklandı.

LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçları açıklandı. Kız öğrencilerin doğru cevap ortalamaları Matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek çıktı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı" dedi.

LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesi http://meb.gov.tr adresinden yayımlandı. Buna göre merkezi sınava 1 milyon 472 bin 88 öğrenci katıldı. Böylece 2019-2020 eğitim öğretim yılında 8'inci sınıfta eğitime devam eden öğrencilerin yüzde 88,08'i sınava girmiş oldu. Salgın nedeniyle sınavın kapsamı öğrencilerin yüz yüze eğitim aldığı 8'inci sınıf ilk dönemi konularıyla sınırlandırılırken, sözel bölümde öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil alt testlerinde toplam 50 soru sorulup, 75 dakika cevaplama süresi, sayısal bölümde yer alan Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinde ise toplam 40 soru sorulup 80 dakika yanıtlama süresi verildi.

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EN DÜŞÜK BAŞARI MATEMATİK TESTİNDE

Sınava katılan öğrencilerin alt testlerdeki performanslarını değerlendirmek için doğru cevap sayısı dağılımları incelendi. Soru sayısı 20 olan alt testler arasında öğrenciler en yüksek başarıyı 10,21 doğru cevapla Fen Bilimleri testinde, en düşük başarıyı ise 4,89 doğru cevapla Matematik testinde gösterdi. Yine 20 soru sorulan Türkçe alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 10 olarak hesaplanırken, soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 5,05, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 6,39 ve Yabancı Dil alt testinde ise 3,53 olarak belirlendi. Sınavın her iki oturumundaki soruların tamamına doğru cevap veren öğrenci sayısı ise 181 oldu. Alt testlerdeki doğru cevap sayısı ortalamaları cinsiyete göre incelenirken, kız öğrencilerin ortalamalarının Matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlendi.

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Sınavla ilgili değerlendirme raporunda, "2020 Merkezi Sınavı salgın döneminde zorlu koşullar altında uygulanmasına ve sınava katılan öğrenci sayısı büyük oranda artmasına rağmen başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizlerde, sınav kapsamı daraltılmasına rağmen alt testler ve soruların yeterli özellikleri gösterdiği belirlenmiştir. Öğrencilerin sınav performansları ile okul başarı puanları arasında güçlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Öğrencilerin alt testlerdeki performansları geçen yıllar ile benzer bir örüntü göstermiştir" denildi.

BAKAN SELÇUK'TAN MESAJ

Öte yandan Bakan Selçuk, sınav sonuçlarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Selçuk, "Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz. Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.


Ziya Selçuk, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LGS sonuçları açıklandı - Son Dakika
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