LGS sonuçları açıklandı - Son Dakika

LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçları açıklandı. Kız öğrencilerin doğru cevap ortalamaları Matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek çıktı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı" dedi.
LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesi http://meb.gov.tr adresinden yayımlandı. Buna göre merkezi sınava 1 milyon 472 bin 88 öğrenci katıldı. Böylece 2019-2020 eğitim öğretim yılında 8'inci sınıfta eğitime devam eden öğrencilerin yüzde 88,08'i sınava girmiş oldu. Salgın nedeniyle sınavın kapsamı öğrencilerin yüz yüze eğitim aldığı 8'inci sınıf ilk dönemi konularıyla sınırlandırılırken, sözel bölümde öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil alt testlerinde toplam 50 soru sorulup, 75 dakika cevaplama süresi, sayısal bölümde yer alan Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinde ise toplam 40 soru sorulup 80 dakika yanıtlama süresi verildi.
Öte yandan Bakan Selçuk, sınav sonuçlarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Selçuk, "Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz. Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.