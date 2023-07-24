LGS Sonuçları Açıklandı! Tercih Sonuçları Ne Zaman Bakılabilir? - Son Dakika
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LGS Sonuçları Açıklandı! Tercih Sonuçları Ne Zaman Bakılabilir?

24.07.2023 10:20

4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen LGS sonuçları, meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Tercih sonuçları ise 24 Temmuz'da açıklanacak ve https://www.meb.gov.tr/ adresinden sorgulanabilecek. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak ve tercihler 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Bu yıl 1 milyon 246 bin 429 öğrenci LGS sınavına başvurdu.

LGS sonuçları açıklandı mı? Son dakika! LGS okullar açıklandı mı? LGS tercih sonucu sorgulama ekranı! E- Okul LGS tercih sonuçları nereden bakılır? 4Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. LGS sonuçları açıklandı mı? Son dakika! LGS okullar açıklandı mı? LGS tercih sonucu sorgulama ekranı! E- Okul LGS tercih sonuçları nereden bakılır?

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS tercih sonuçları 24 Temmuz günü https://www.meb.gov.tr/ adresinden erişime açılacak.

LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA!

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

LGS sonuçları MEB'in resmi sitesinden erişime açıldı. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran'da açıklanacak, tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tercih sonuçları 24 Temmuz'da erişime açılacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2023?

Tercih sonuçları 24 Temmuz'da erişime açılacak. Tercih sonuçlarının saat 10.00'da açıklanması bekleniyor fakat resmi bir açıklama yapılmadı.

KILAVUZ 26 HAZİRAN'DA, TERCİHLER 3-19 TEMMUZ'DA

Sınava ilişkin detayları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da yaptığı açıklamada, sınav kılavuzunun pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.

1 MİLYON 246 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURDU

LGS merkezi sınavına bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrenci başvurdu. İki oturum halinde yapılan sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi.

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Son Dakika Eğitim LGS Sonuçları Açıklandı! Tercih Sonuçları Ne Zaman Bakılabilir? - Son Dakika


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SON DAKİKA: LGS Sonuçları Açıklandı! Tercih Sonuçları Ne Zaman Bakılabilir? - Son Dakika
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