LGS sonuçları ve raporu açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 2019 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçları ile birlikte sonuçların değerlendirildiği 2019 Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınav Raporu açıklandı. Rapora göre 2019 LGS'de öğrenciler, Türkçe'de en başarılı, Matematikte en başarısız oldu. Kız öğrenciler 'doğru cevap' sayısında Matematik hariç, tüm testlerde erkek öğrencileri geçti.

Sınava giren adayların 2019 LGS sonuçlarına bakanlığın resmi internet sitesinden ulaşabilecekleri duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı, sınav sonuçları ile ilgili değerlendirmeler içeren 2019 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Raporu'nu da yayımladı. Rapora göre, 1 Haziran 2019 tarihinde yapılan LGS'ye 1 milyon 29 bin 555 öğrenci girdi. Merkezi sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara 565 öğrenci doğru cevap verdi. Bu öğrencilerin 66 farklı ilde bulunduğu belirlendi. Türkçe alt testindeki soruların tamamını 53 bin 264 öğrenci, Matematik alt testindeki soruların tamamını 5 bin 794 öğrenci, Fen Bilimleri alt testindeki soruların tamamını 5 bin 56 öğrenci, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testindeki soruların tamamını 235 bin 995 öğrenci, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testindeki soruların tamamını 116 bin 246 öğrenci, Yabancı Dil alt testindeki soruların tamamını 97 bin 446 öğrenci doğru cevapladı.

ÖĞRENCİLERİN EN BAŞARILI OLDUĞU TEST TÜRKÇE

Soru sayısı 20 olan alt testler arasında öğrencilerin en yüksek başarıyı gösterdiği test, 11.75 'doğru cevap' sayısı ortalaması ile Türkçe oldu. En düşük başarı 5,09 'doğru cevap' sayısı ortalaması ile Matematik testinde gösterildi. Sayısal bölümde yer alan diğer alt test Fen Bilimleri'nde 'doğru cevap' ortalaması ise 9,97 oldu. Soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde 'doğru cevap' sayısı ortalaması 6,88, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 6,83 ve Yabancı Dil alt testinde ise 4,65 olarak tespit edildi.

BOŞ BIRAKILAN SORU SAYISI AZALDI

2018 yılı istatistikleriyle karşılaştırıldığında, soruların ayırt edicilik düzeyleri ve güvenirlik katsayılarında artış görüldüğüne dikkat çekilirken, soruların boş bırakılma oranları da bir önceki yıl ile kıyaslandı. Bu yılki sınavda boş bırakılan soruların oranlarının düştüğüne dikkat çekilen raporda, "Sonuçlar, Yabancı Dil alt testi dışındaki tüm alt testlerde 2019 Merkezi Sınavda boş bırakılma oranlarının düştüğünü göstermektedir. MEB tarafından 26 Kasım 2018 tarihinde sayısal bölüm için cevaplama süresinin 80 dakikaya çıkarılması kararı Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinde soruların boş bırakılma oranlarının azalmasına katkıda bulunmuştur" denildi.

Soru sayısı 20 olan alt testler arasında 2019 yılında soruların boş bırakılma oranlarının en düşük olduğu alt test yüzde 6,84 ile Türkçe, en yüksek olduğu alt test ise yüzde 40,28 ile Matematik oldu. Fen Bilimleri alt testinde soruların ortalama yüzde 10,02, soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil alt testlerinde yer alan soruların ortalama boş bırakılma oranları ise sırasıyla yüzde 5,74, yüzde 4,43 ve yüzde 22,75 oldu. Boş bırakılan soru oranı önceki yıla göre artan tek test Yabancı Dil olurken, geçtiğimiz yıl yüzde 15,98 olan bu oran yüzde 22,75'e çıktı.

KIZ ÖĞRENCİLERİN DOĞRU CEVAP ORTALAMASI DAHA YÜKSEK

2019 yılı LGS'de kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha başarılı oldu. Raporda, alt testlerdeki doğru cevap sayısı ortalamalarının cinsiyete göre değişiminin incelendiği ifade edilerek, "Kız öğrencilerin ortalamalarının Matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir" denildi. Matematik testinde erkek öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalaması 5,11, kız öğrencilerinki ise 5,07 oldu. Türkçe testinde kız öğrenciler erkekler ile arayı açarken, kızların doğru cevap sayısı ortalaması 12,61, erkeklerinki ise 10,88 olarak tespit edildi.

AİLENİN EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSEKSE BAŞARI ARTIYOR

Raporda, anne ve babanın eğitim düzeyleri arttıkça öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamalarının arttığı belirtildi. Anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin Merkezi Sınav Puanı (MSP) ortalaması 278,89, lisansüstü olan öğrencilerin ortalamasının 406,75 olduğu bildirildi. Baba eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin MSP ortalamasının 271,73, lisansüstü olan öğrencilerin MSP ortalamasının ise 402,10 olarak belirlendiği kaydedildi. MSP dağılımında öğrencilerin yüzde 46,47 ile en yoğun bulunduğu aralığın 200-300 olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, -