Son Dakika Haberleri: LGS sonucu yüzünden intihar eden genç toprağa verildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

LGS sonucu yüzünden intihar eden genç toprağa verildi

1 saat önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde LGS sonuçlarının açıklanması sonrasında babasıyla tartıştığı sırada 3. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

LGS sonucu yüzünden intihar eden genç toprağa verildi, System.String[]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde LGS sonuçlarının açıklanması sonrasında babasıyla tartıştığı sırada 3. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Olay, dün Derince Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanın 3. katında Y.F.M. (14) açıklanan LGS sonuçları sonrasında babası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine balkona koşan Y.F.M., kendini 3. kattan boşluğa bıraktı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen çocuk ağır yaralanırken, ailesi durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane önüne gelen çocuğun anne ve babası sinir krizi geçirirken aileyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Hastanede tedavi altına alınan Y.F.M. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin inceleme başlatırken, yapılan işlemlerinin ardından Y.F.M.'nin cenazesi ailesine teslim edildi. Öğle namazını müteakiben Yenikent Camiinde cenaze namazının ardından Y.F.M.'nin cenazesi, 17 Ağustos Deprem Şehitliğinde toprağa verildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:37 Kaynak: İHA
çocuk, kocaeli, derince, lgs, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


LGS sonucu yüzünden babası ile tartışırken balkondan atlayan genç kurtarılamadı Babasını uyurken öldüren 13 yaşındaki çocuk 8 ay sonra tahliye edildi Yanan araçtan kaçamayan engelli hakkında korkunç iddia: Koltuğa ayağından bağlıydı Gözü dönmüş gelin tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 16:53:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: LGS sonucu yüzünden intihar eden genç toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]